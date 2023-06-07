Происшествия 07 июня 2023, 14:51 Трех человек осудят за убийство 20-летней давности в Сочи

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В Сочи пройдет суд над тремя участниками бандитской группировки, которые совершили убийство еще в начале 2000-х годов. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на пресс-службу СКР по Краснодарскому краю.

На скамье подсудимых окажутся 74-летний организатор, 45-летний и 50-летний участники группировки. Еще один участник объявлен в международных розыск.

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Организатор предложил знакомым за убийство бизнесмена, который держал торговые павильоны в Адлере, 10 тысяч долларов. В сентябре 2001 года они убили 37-летнего предпринимателя четырьмя выстрелами с целью захватить его бизнес. Позже одним из участников банды было совершено еще одно убийство.