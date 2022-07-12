Трех человек госпитализировали после пожара во Владимирской области

В селе Новоалександрово Владимирской области произошел пожар в частном доме. Случилось это во вторник, 12 июля, примерно в пять утра, написал «Царьград».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, загорелся каменный дом на улице Владимирской. На тушение прибыли пять пожарных машин и 15 человек личного состава.

В результате случившегося пострадали три человека. «Все трое госпитализированы, они живы», — добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают точную причину случившегося.