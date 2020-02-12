Трех человек госпитализировали после лобового ДТП

Предполагается, что около девяти утра по местному времени Ford Focus выехал на встречную полосу. Водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль Lexus LS.

При столкновении пассажиры обеих машин получили травмы. Трех человек госпитализировали.

Сейчас сотрудники полиции выясняют детали инцидента.