12 февраля 2020, 15:13
Трех человек госпитализировали после лобового ДТП
Накануне две встречные машины столкнулись в Абинском районе Краснодарского края. В ДТП пострадали три человека. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Предполагается, что около девяти утра по местному времени Ford Focus выехал на встречную полосу. Водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль Lexus LS.
При столкновении пассажиры обеих машин получили травмы. Трех человек госпитализировали.
Сейчас сотрудники полиции выясняют детали инцидента.