Происшествия 10 марта 2023, 17:29 Трех человек госпитализировали после аварии на трассе в Нижегородской области

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В Кстовском районе на трассе М-7 Москва —Уфа столкнулись Peugeot, микроавтобус Iveco и фура DAF. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло на участке дороги между Запрудным и Работками. Легковой автомобиль пошел на обгон по встречке и врезался в микроавтобус. Iveco от удара влетел в фуру. В результате ДТП три человека пострадали. Их в состоянии разной степени тяжести доставили в больницу.

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По факту аварии назначили проверку.

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