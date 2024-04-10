Происшествия 10 апреля 2024, 01:07 Трех братьев-маугли нашли в подвале питерской многоэтажки МВД: отец жил с тремя маленькими детьми в подвале в Петербурге РИА «Новости»

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Трое мальчиков в возрасте от двух до шести лет жили со своим отцом в подвале дома. Детей обнаружили на юге Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Мальчики жили с 36-летним отцом и воспитывались в антисанитарных условиях в подвале многоэтажного дома на Московском шоссе.

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Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Информацию о детях направили в органы опеки.

Ранее в Тульской области нашли находящуюся в федеральном розыске семью с двумя дочерями, они 11 месяцев жили в шалаше в лесу. Все это время девочки в возрасте 12 и 10 лет не посещали школу и больницу. Их мать по суду ограничили в родительских правах.