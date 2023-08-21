Происшествия 21 августа 2023, 18:34 Трех боевиков «Азова» осудили за преступления против жителей Мариуполя СК РФ: военным «Азова» вынесли приговор за преступления против мариупольцев

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Троим боевикам полка «Азов»* вынесли приговор за преступления против мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи установили, что Андрей Клементович, Иван Мельникович и Артур Сивицкий не давали людям выходить по гуманитарным коридорам, которые организовали российские военные. Боевики стреляли по мирным гражданам, считая, что те занимают пророссийскую позицию.

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Суд приговорил каждого из мужчин к 20 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданским населением, покушение на убийство. Отбывать наказание они будут в тюрьме строгого режима.

Ранее стало известно, что военные батальона «Азов»* восстановились и снова начали участвовать в боевых действиях на Украине. Боевики приступили к выполнению задач в районе Серебрянского лесничества.

*Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.