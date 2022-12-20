Происшествия 20 декабря 2022, 14:51 Трех амурских лесных котов конфисковали у москвички Суд в Москве конфисковал трех амурских лесных котов, которых женщина держала в квартире Прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Москвичку оштрафовали на 2,5 тысячи рублей и конфисковали у нее трех редких амурских лесных котов. Она держала краснокнижных животных в обычной квартире, без документов и условий, рассказала журналистам руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Ее процитировали «Известия».

«Суд признал виновной хозяйку квартиры, где находились три амурских дальневосточных лесных кота», — сказала она.

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Специалисты Головинской межрайонной прокуратуры с коллегами из департамента природопользования и охраны окружающей среды пришли к женщине в октябре. Она держала в квартире на пятом Войковском проезде двух самок и одного самца вида, который занесли в Красную книгу как «находящихся на грани исчезновения». Хозяйка не смогла подтвердить право собственности и законность их проживания в обычной квартире.

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Прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Питомцев забрали и отвезли в центр передержки, а теперь официально конфисковали. Суд признал москвичку виновной в действиях, которые могли привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой животных, и оштрафовал на 2,5 тысячи рублей.