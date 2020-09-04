Требовавшего встречи с Бузовой захватчика Альфа-Банка признали невменяемым

Специалисты Института имени Сербского установили невменяемость уроженца Нижневартовска Алексея Барышникова. В мае этого года он захватил отделение Альфа-Банка в центре Москвы и требовал встречи с артисткой Ольгой Бузовой. О результатах проведенной экспертизы рассказал адвокат молодого человека Максим Кичигин.

«Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из Института имени Сербского признан невменяемым», — привел слова юриста ТАСС.

Адвокат уточнил, что теперь суд может назначить обвиняемому принудительное лечение и освободить от уголовной ответственности. Результаты экспертизы вместе с материалами дела в ближайшее время направят в прокуратуру. Там должны подготовить новое постановление о направлении обвиняемого в захвате банка на лечение.

Барышников пришел в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу 23 мая. Он объявил, что у него с собой бомба, а все, кто находится в помещении, его заложники. Одна из сотрудниц отделения успела нажать тревожную кнопку, захватчика отвлекли — и здание покинули пять человек.

Оставшийся один на один с вероятным террористом заложник начал вести прямую трансляцию в Instagram. В ходе разговора с ним Барышников рассказал, что недавно расстался с девушкой и хочет «узнать правду». Также он требовал, чтобы к банку приехала Ольга Бузова.

В ходе штурма правоохранителям удалось задержать несостоявшегося террориста. Ему предъявили обвинение по статье «Захват заложников». В суде Барышников принес извинения сотрудникам и посетителям банка, работникам внутренних органов и Ольге Бузовой. Суд отправил его в СИЗО и назначил проведение психолого-психиатрической экспертизы.