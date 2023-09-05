Эксклюзив 05 сентября 2023, 15:11 Требовал денег. Пьяный рецидивист угрожал мальчику на детской площадке в Петербурге «360»: побег ребенка от угрожавшего ему рецидивиста в Петербурге попал на видео

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В Санкт-Петербурге рецидивист накинулся с угрозами на третьеклассника, гулявшего на детской площадке недалеко от своего дома в Московском районе. Незнакомец потребовал у него деньги. Восьмилетний мальчик сбежал и обо всем рассказал матери, а та обратилась в полицию. В распоряжении «360» оказалось видео с камеры наблюдения, на которое попал побег ребенка. По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, мужчину задержали.

Сорокавосьмилетняя местная жительница обратилась к правоохранителям накануне днем и рассказала, что неизвестный угрожает ее сыну на детской площадке у дома № 29, корпус 7 на проспекте Космонавтов. К площадке тут же отправили наряд полиции, и он задержал 55-летнего ранее судимого петербуржца. Мужчина был пьян.

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Его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.