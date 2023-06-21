Происшествия 21 июня 2023, 20:03 Травмы при взрыве в Париже получили 16 человек РБК: при взрыве в пятом округе Парижа пострадали 16 человек РИА «Новости»

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В результате взрыва в пятом округе Парижа травмы получили 16 человек. Состояние семи из них оценивают как критическое, сообщил РБК.

По предварительной информации, взрыв прогремел в Американской академии в Париже. Эта частная школа модельеров была основана еще в 1965 году.

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После взрыва здание обрушилось, вспыхнул пожар. Огонь успел перекинуться на расположенные рядом здания. По словам очевидцев, под обломками могут находиться люди.

На месте происшествия работают более 200 пожарных. Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. Район, где произошел взрыв, оцепили. Периметр охраняют военные.

По данным Le Figaro, обследование также должны провести кинологи, чтобы установить, не был ли взрыв следствием срабатывания взрывного устройства.