Эксклюзив 09 декабря 2022, 20:25 «Травму залечил». Футболист «Локомотива» оправился после уличной драки Источник «360»: футболист Локомотива Касьяненко залечил перелом челюсти

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Неизвестный избил 20-летнего вратаря молодежной футбольной команды «Локомотив-Казанка» Александра Касьяненко в Москве. Знакомый с ситуацией источник рассказал «360», что в ходе драки спортсмену сломали челюсть.

Потасовка произошла на Домодедовской улице, возле одного из магазинов. Целью драки, по данным источника, не было ограбление. Скорее, зачинщик развязал конфликт «из хулиганских побуждений».

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Спортсмену, по предварительным данным, сломали челюсть. Но он уже вылечил травму. Футболист не хотел, чтобы информация о случившемся распространилась в СМИ.

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По данным ТАСС, личность нападавшего установили. Им оказался 28-летний мужчина. Против подозреваемого возбудили уголовное дело за причинение вреда здоровью. По этой статье напавшему на Касьяненко грозит до трех лет лишения свободы.