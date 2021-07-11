Травмпункт загорелся на Новоясеневском проспекте в Москве

Пожар в травмпункте городской поликлиники № 134 на Новоясеневском проспекте тушат спасатели. Информацию о ЧП подтвердили в городском главке МЧС.

По данным источника «360», возгорание возникло в туалете на шестом этаже здания. Из окон валит черный дым. В МЧС уточнили, что из поликлиники эвакуировали посетителей и персонал.

Причины и площадь возгорания в данный момент уточняются. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.

В пресс-службе столичного управления МЧС уточнили, что пожар уже потушен.