11 июля 2021, 13:39
Травмпункт загорелся на Новоясеневском проспекте в Москве
Пожар в травмпункте городской поликлиники № 134 на Новоясеневском проспекте тушат спасатели. Информацию о ЧП подтвердили в городском главке МЧС.
По данным источника «360», возгорание возникло в туалете на шестом этаже здания. Из окон валит черный дым. В МЧС уточнили, что из поликлиники эвакуировали посетителей и персонал.
Причины и площадь возгорания в данный момент уточняются. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.
В пресс-службе столичного управления МЧС уточнили, что пожар уже потушен.