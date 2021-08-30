Травмированных коров эвакуировали из швейцарских Альп на вертолете

В горных районах Швейцарии 10 коров получили травмы во время выпаса. Из-за того, что животным не удалось вернуться в долину самостоятельно, на помощь подоспели спасатели на вертолете. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на Reuters.

Они по очереди прицепляли животных тросами к вертолету и вывозили их в безопасное место. Отмечается, что операция по спасению проходила на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря.

Стадо включало практически одну тысячу коров. Все они, за исключением пострадавших, смогли вернуться вниз пешком. Обычно животные в Швейцарии пасутся на таких вершинах на протяжении всего летнего сезона.