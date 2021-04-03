Трава загорелась по линии в 5 километров в Хакасии. Видео

В Усть-Абаканском районе Хакасии загорелась трава. Фронт пожара составил пять километров. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

В этом видео слышно, какой сильный ветер сейчас дует в районе пожара. Огонь тушит 51 человек и 16 единиц техники.

«За считанные секунды штормовой ветер может на большие расстояния разнести огонь, создать угрозу перехода на населенные пункты, объекты экономики и лесной фонд», — говорится в сообщении МЧС.

В спасательном ведомстве предупредили, что 3 апреля в регионе усилится ветер. Местами его порывы будут достигать 25 метров в секунду. Местных жителей предупредили, что такая погода может нарушить жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики и связи. Из-за ветра возможно возникновение ландшафтных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты и фермерские хозяйства.

Людей предупредили, что при таком ветре нельзя проводить никакие огневые работы.