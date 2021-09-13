Траур по жертвам крушения самолета объявят в Иркутской области. Видео с места крушения

В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим при крушении самолета L-410, жертвами которого стали четыре человека. Такую информацию опубликовало издание «Известия».

На борту самолета, который совершил жесткую посадку под Иркутском, было 16 человек. Четверо погибли, среди них командир воздушного судна.

12 пострадавших сначала оказались заперты в искореженном корпусе самолета. К ним добрались спасатели, вытащили выживших и эвакуировали всех на берег на лодках: самолет сел на острове. Теперь пассажиры доставлены в больницу.

Власти Иркутской области выплатят семьям погибших в авиакатастрофе по одному миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Региональные власти окажут помощь семьям жертв и раненых. О причинах трагедии пока известно немного. Диспетчеры говорят, что самолет перед жесткой посадкой зашел на второй круг, а потом пропал с радаров.

Второй пилот судна, который выжил, заявил: во время второго круга они с коллегой выбрали слишком малую высоту. Виной всему сильный туман: из-за низкой видимости они не заметили сопку и врезались в нее. Однако в причинах катастрофы теперь будут разбираться эксперты и следователи.