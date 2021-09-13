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    13 сентября 2021, 04:02

    Траур по жертвам крушения самолета объявят в Иркутской области. Видео с места крушения

    Ирэна Вороник

    В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим при крушении самолета L-410, жертвами которого стали четыре человека. Такую информацию опубликовало издание «Известия».

    Траур по жертвам крушения самолета объявят в Иркутской области. Видео с места крушения

    На борту самолета, который совершил жесткую посадку под Иркутском, было 16 человек. Четверо погибли, среди них командир воздушного судна.

    12 пострадавших сначала оказались заперты в искореженном корпусе самолета. К ним добрались спасатели, вытащили выживших и эвакуировали всех на берег на лодках: самолет сел на острове. Теперь пассажиры доставлены в больницу.

    Власти Иркутской области выплатят семьям погибших в авиакатастрофе по одному миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

    Региональные власти окажут помощь семьям жертв и раненых. О причинах трагедии пока известно немного. Диспетчеры говорят, что самолет перед жесткой посадкой зашел на второй круг, а потом пропал с радаров.

    Второй пилот судна, который выжил, заявил: во время второго круга они с коллегой выбрали слишком малую высоту. Виной всему сильный туман: из-за низкой видимости они не заметили сопку и врезались в нее. Однако в причинах катастрофы теперь будут разбираться эксперты и следователи.