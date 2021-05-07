Трассу в Татарстане заволокло дымом из-за пожара. Видео

Движение по трассе Нижнекамск — Чистополь временно перекрыли из-за бушевавшего пожара. Огонь тушили несколько часов — горела сухая трава детского оздоровительного лагеря «Чайка».

Возгорание началось днем 7 мая, сообщил телеканал НТР 24. Из-за густого дыма, по словам очевидцев, дорогу закрыли. Трафик на опасном участке координировала дорожная полиция.

Дороги из-за пожара, написал паблик «Услышано в Азнакаево | Татарстан», практически не было видно. Водители жаловались на отсутствие свежего воздуха и невозможность открыть окно.

Пламя локализовали на площади 850 квадратных метров. Затем удалось ликвидировать открытое горение — почти на тысяче «квадратов».

Для ликвидации пожара, рассказали НТР 24 в администрации Нижнекамска, привлекли пять пожарных автомобилей, три водовозки, трактор, три автомобиля ГИБДД и 36 человек.

Огонь уничтожил стройматериалы в поселке для многодетных. Владелец пострадавшего земельного участка уточнил, что сгорели доски, предназначенные для возведения дома. Его баню пожарным удалось отстоять.

Движение на участке дороге восстановили, уточнил паблик «Новости Нижнекамска». Из-за горящего поля образовалась многокилометровая пробка.