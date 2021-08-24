Движение по трассе Пермь — Екатеринбург возобновили. Его останавливали из-за лесного пожара, который подобрался прямо к трассе. Несмотря на то, что машинам снова разрешили проезжать, пожар до сих пор не удалось полностью потушить.

Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на департамент информационной политики. Дорогу временно перекрывали от развязки на Первоуральск до Ревды из-за крупного пожара в районе горы Волчиха. Огонь распространился на площади в 50 гектар. Его продолжают тушить — на месте работают порядка ста пожарных и добровольцев, а также пожарные поезда и вертолет Ми-8.

Движение удалось восстановить в 18:50 (16:50 по московскому времени). Трассу Пермь — Екатеринбург перекрывали в оба направления.

Очевидцы публиковали в Сети видео с горящего участка трассы. Некоторые жаловались, что находится а том месте практически невозможно из-за сильной жары от огня.