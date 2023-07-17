Происшествия 17 июля 2023, 15:22 Трассу между Крымом и Херсонской областью дополнительно усилят средствами ПВО Врио главы Херсонской области заявил об усилении средствами ПВО трассы с Крымом РИА «Новости»

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На трассе, связывающей Крым и Херсонскую область, увеличат количество средств противовоздушной обороны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он обратил внимание, что трассу, о которой идет речь, отремонтировали, ее безопасность обеспечивают российские военные.

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«Будет увеличено количество средств ПВО и всего того, что нужно на случай дурости со стороны киевского режима», — добавил врио главы Херсонской области.

По словам Сальдо, помимо этого, на административной границе регионов также оборудуют места, где люди смогут отдохнуть.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят в ближайшее время. Над вопросами работает оперштаб, которым руководит вице-премьер Марат Хуснуллин, добавил он.

Помимо этого, Аксенов не исключил, что продолжительность комендантского часа на территории новых регионов могут сократить.