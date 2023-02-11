Происшествия 11 февраля 2023, 18:10 Трап повредил обшивку самолета в аэропорту Самары Транспортная прокуратура: в Самаре Boeing-737 получил повреждения при подгоне трапа

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Самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа», готовившийся вылететь в Москву, получил повреждения при подгоне автотрапа в самарском аэропорту Курумоч. Куйбышевская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки по факту происшествия.

ЧП произошло утром 11 февраля. Пострадала обшивка воздушного судна. Самолет отправили на стоянку для ожидания техников. Пассажиры вынуждены ждать резервного рейса — на него зарегистрировались 160 человек.

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Авиакомпания «Победа» пообещала оказать им «услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами», во время ожидания.

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Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного судна, а также обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. На место выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.