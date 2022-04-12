Транспортная прокуратура заинтересовалась пожаром на теплоходе «Капитан Колыгаев»

Пожар на теплоходе «Капитан Колыгаев» в Красноярском крае произошел во время сварочных работ, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Была начата проверка.

Возгорание случилось 12 апреля, в 10 часов (6 часов по московскому времени) на ремонтно-эксплуатационной базе флота компании «Енисейское речное пароходство» в поселке Подтесово Енисейского района. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы. Тем временем Красноярская транспортная прокуратура уже начала проверку. Специалистам предстоит узнать, соблюдалось ли на базе законодательство о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Утром 12 апреля еще одно ЧП произошло в Белгородской области. Там на следующий день после объявления высокого уровня террористической опасности были повреждены железнодорожные пути.