Транспортная прокуратура: Як-40 сдуло с посадочной полосы в Пулково

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура назвала предварительную причину ЧП с самолетом Як-40 в аэропорту Пулково. При приземлении он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за порыва ветра, сообщила пресс-служба ведомства.

Воздушное судно без пассажиров прибыло в Петербург из Вологды. В момент аварии на борту находились шесть членов экипажа. Они не пострадали. Сейчас экипаж благополучно покинул борт самолета, уточнили в прокуратуре.

Инцидент произошел в 21:05 по московскому времени. На работу Пулково случай на повлиял.

Сейчас, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге облачная погода и около +5 градусов. Южный ветер дует со скоростью 5-14 метров в секунду.

Также прокуратура опубликовала фото с места аварии. На снимках видно, как самолет стоит на поле у взлетно-посадочной полосы. На земле видны глубокие канавы от шасси.

Як-40 был разработан 1960-е годы. Это турбореактивный пассажирский самолет для местного сообщения. Он рассчитан примерно на 30 пассажиров.