Транспортная клетка экстренно остановилась в шахте в Коми, 12 человек пострадали

Экстренная остановка транспортной клетки с сотрудниками шахты «Воркутинская» в Коми произошла утром седьмого августа, 12 человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба АО «Воркутауголь» на странице «ВКонтакте».

Происшествие произошло около семи утра по местному времени.

«Восемь человек госпитализированы, еще четверо сотрудников отправлены домой с ушибами», — говорится в сообщении компании.

Представители организации добавили, что на данный момент всех работников «Воркутинской» вывели на поверхность, угрозы их жизни и здоровью нет.

«Специалисты разбираются в причинах произошедшего», — заключили представители предприятия.

АО «Воркутауголь» является градообразующей организацией города Воркута. Там работают примерно шесть тысяч человек при общем населении 60 тысяч жителей. Организация занимает пятое место в России по объему производства коксующегося угля.

Ранее украинские военные обесточили шахту Абакумова в Донецке, все рабочие благополучно вышли на поверхность.