Происшествия 20 декабря 2022, 18:01 Транспортировку газа после аварии в Чувашии обеспечили по параллельным газопроводам «Газпром трансгаз Нижний Новгород»: авария в Чувашии не остановила транзит газа РИА «Новости»

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После пожара на участке магистрального трубопровода «Уренгой — Центр — 2» в Чувашии голубое топливо пустили по параллельным газопроводам. Объем поставок газа потребителям остался прежним, сообщили ТАСС в компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

«Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам», — уточнили в компании.

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Поврежденный участок газопровода оперативно локализовали. Причины происшествия установит специально созданная комиссия.

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В компании уточнили, что разгерметизация с возгоранием произошла днем 21 декабря в Вурнарском районе Чувашии на участке магистрального газопровода. По предварительным данным, три человека погибли, один пострадал.

Глава региона Олег Николаев подтвердил гибель трех человек при взрыве газопровода. Эксклюзивные кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».