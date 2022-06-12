«Транснефть» заявила о нормальной работе нефтепровода «Дружба» после слухов о попытке подрыва

Нефтепровод «Дружба» в Брянской области продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщила компания «Транснефть».

«Нефтепровод „Дружба“ работает в штатном режиме. В соответствии с графиком прокачка идет транзитом через [Республику] Беларусь как в направлении Польши, так и в Центральную Европу транзитом через Украину», — сказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин ТАСС.

Он добавил, что перебоев в поставках не было.

Ранее Telegram-канал BAZA написал, что нить нефтепровода «Дружба» попытались взорвать. Сообщалось, что якобы неизвестные совершили три взрыва на сегменте нефтепровода в поселке Гулевка, который находится в 40 километрах от границы с Украиной, после чего сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. Уточнялось, что злоумышленники использовали безоболочные взрывные устройства.