Происшествия 04 июня 2023, 20:46 Трансляции кабельных каналов взломали в Крыму Советник главы Крыма Крючков: эфир кабельных телеканалов взломали РИА «Новости»

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Трансляции некоторых кабельных телеканалов взломали в Крыму. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение — все мультиплексы — работают в обычном режиме», — отметил советник.

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