Трансформаторная подстанция загорелась на территории института ЦАГИ в Подмосковье

На территории исследовательского центра ЦАГИ в Жуковском Московской области произошел крупный пожар. Загорелась трансформаторная подстанция. Судя по видео очевидцев, в небо поднимается огромный столб дыма и виден открытый огонь.

Сообщение о возгорании на улице Жуковского, 1, поступило спасателям в 09:00, уточнили «360» в ГУ МЧС по Московской области. Площадь отдельно стоящей подстанции, на которой случился пожар, составляет пять на шесть метров. Площадь пожара уточняется.