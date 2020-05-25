Трансформаторная будка загорелась на территории ТЭЦ в Москве

На юге Москвы загорелась трансформаторная будка. Площадь горения 10 квадратных метров. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Востряковском проезде. Источник «360» уточнил, что возгорание происходит за трансформаторной будкой. Пожарные сразу не смогли приступить к тушению поскольку здание находится под напряжением.

Металлическое строение расположено отдельно, его размеры в плане 15 на 15 метров. На данный момент происходит охлаждение системы автоматического тушения, уточнил источник «360». Возгоранию присвоен ранг 1БИС. Горит электрическое оборудование, напряжение составляет 20 кВ.

Строение принадлежит ТЭЦ-26. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.