Трансформатор в Ингушетии оказался скрытой передвижной криптофермой

В Ингушетии в ходе рейдовых мероприятий в городе Сунжа выявили факт незаконного подключения трансформаторного пункта. От него питалось оборудование для майнинга криптовалюты. В распоряжении «360» появилось видео с подпольной криптофермы.

Рейд проводился сотрудниками Сунженских РЭС совместно с управлением ФСБ по Ингушетии и исполнительным аппаратом «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго». Было выявлено незаконное подключение трансформатора на 400 киловатт, от которого питалась передвижения криптоферма.

Источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что трансформатор, согласно предварительным данным, был установлен на территории сельхозпредприятия имени Осканова в Сунже. Силовики работали по двум адресам. На первом участке было изъято свыше 100 единиц оборудования для майнинга, на втором — около 30 аппаратов.

В феврале сообщалось, что в Россию из стран Азии доставили крупнейшую партию оборудования для майнинга биткоинов. Она насчитывала 20 тысяч устройств на общую стоимость до 60 тысяч долларов.