Трамвай задымился во время движения в Екатеринбурге

В Екатеринбурге образовался дорожный затор. Там произошло задымление трамвая, сообщило Ura.ru со ссылкой на слова очевидцев.

ДТП случилось в Кировском районе города рядом с остановкой «Сиреневый бульвар». Пассажирам пришлось продолжать свою дорогу на автобусах.

Представители трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга подтвердили поломку транспортного средства. Причина может заключаться в пережатых колодках, передали «Дни.ру».