Трамвай встал поперек путей и заблокировал движение транспорта в центре Кемерова | 360°

18 октября 2022, 15:45
Трамвай встал поперек путей и заблокировал движение транспорта в центре Кемерова
Серьезное ДТП произошло в историческом центре Кемерово. Там с рельсов сошел трамвай. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на социальные сети свидетелей.
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Авария случилась в понедельник, 17 октября, на пересечении улицы Ноградской и улицы Кирова. Трамвай, следовавший по маршруту № 5, сошел с рельсов и встал поперек путей. В результате он заблокировал проезд другого электротранспорта в обе стороны. При этом свидетели ДТП отметили, что этот случай является далеко не первым на данном участке дороги.
ДТП
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