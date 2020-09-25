25 сентября 2020, 15:02
Трамвай врезался в туристический автобус в Стамбуле
В центре Стамбула в районе Лалелли произошло ДТП. Трамвай врезался в автобус, перевозивший туристов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежное издание.
Из-за аварии в историческом округе Эминеню остановилось движение. На место происшествия приехали врачи и правоохранители. Информации о пострадавших пока не поступало.
Отмечается, что движение на данном участке остановилось, людям приходится добираться на работу пешком.