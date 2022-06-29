Трамвай врезался в маршрутку на Тихорецком проспекте Петербурга

Серьезное ДТП произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Там столкнулись трамвай и маршрутка. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал «Мегаполис».

Авария произошла 28 июня. Во время поворота на Тихорецком проспекте трамвай въехал в маршрутку. ДТП спровоцировало пробку. Судя по появившимся в Сети кадрам, в момент происшествия в обоих транспортных средствах не было пассажиров. Однако люди могли покинуть трамвай и маршрутку уже после столкновения.