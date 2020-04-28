28 апреля 2020, 10:22
Трамвай въехал в грузовой автомобиль в Екатеринбурге
Трамвай столкнулся с грузовым автомобилем в Екатеринбурге. Согласно предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
На место происшествия прибыли 11 сотрудников МЧС и две спасательные машины. Специалистам удалось отключить клемм аккумулятора и смыть топливо с проезжей части, чтобы предотвратить возгорание.
Предполагается, что при столкновении пострадали оба водителя. В настоящее время работники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента.