Трамвай въехал в грузовой автомобиль в Екатеринбурге

На место происшествия прибыли 11 сотрудников МЧС и две спасательные машины. Специалистам удалось отключить клемм аккумулятора и смыть топливо с проезжей части, чтобы предотвратить возгорание.

Предполагается, что при столкновении пострадали оба водителя. В настоящее время работники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента.