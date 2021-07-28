Трамвай в Курске съехал с рельс на скорости и сбил пешехода. Видео

В Курске трамвай съехал с рельс и сбил пешехода. Также травму получил пассажир. Оба человека сейчас находятся в больнице. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ГИБДД по региону.

Трамвай ехал со стороны улицы Красный Октябрь в сторону Верхней Луговой. За рулем электротранспорта была 53-летняя женщина-водитель.

По предварительной версии, у трамвая отказали тормоза. Теlеgrаm-канал Ваzа опубликовал видео с места происшествия. На нем видно, как транспорт несся на огромной скорости, на повороте вылетел с рельсов и врезался по дороге в иномарку, за рулем которой был 51-летний водитель. Потом транспорт сбил 33-летнюю женщину. В результате пострадал один пассажир трамвая и пешеход. Последнего спасатели достали из-под трамвая.

Пострадавшие находятся в больнице. Но в каком состоянии они сейчас — неизвестно. Как сообщил сайт kp.ru, несколько лет назад Курск получил такие трамваи из Москвы бесплатно, потому что они списанные.