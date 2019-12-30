Трамвай столкнулся с грузовиком и опрокинулся на севере Москвы. Видео

На Коптевской улице в Москве произошла авария. Трамвай врезался с автомобиль КамАЗ, а затем опрокинулся. Есть пострадавшие.

Как сообщили «360» в ГИБДД, ДТП случилось на пересечении двух улиц — Коптевского бульвара и Соболевского проезда.

«Обстоятельства и количество пострадавших уточняется. На месте работают наряды ДПС», — рассказали в управлении ГИБДД.

По информации источника «360», пострадали пять человек, из них двое — дети. Судя по всему, грузовик ехал по трамвайным путям, хотя там имеется запрещающий знак для движения автомобилей. КамАЗ ударил трамвай, снес столб, а затем вылетел на обочину и врезался в припаркованный автомобиль.

На видео заметна детская коляска. По неподтвержденной информации, пострадал грудной ребенок. У него сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма. Малыш экстренно госпитализирован.