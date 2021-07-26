Трамвай сошел с рельсов в Самаре. Пострадавших нет

Сегодня, 26 июля, около десяти утра при повороте трамвай сошел с рельсов в Самаре. Это произошло на одном из транспортных трамвайных узлов в Постниковом овраге. Об этом сообщил «Царьград».

Вылетевший с пути трамвай также перекрыл и соседний путь. Движение в сторону Барбошиной поляны пришлось перекрыть. Всех пассажиров успешно высадили, пострадавших нет.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. На месте аварии работает бригада ТТУ. Подобные происшествия происходят в городе регулярно. В департаменте транспорта мэрии Самары заявили, что необходимо обновить 90% трамвайного парка и поменять не менее половины рельсов.