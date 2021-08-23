Трамвай сгорел в Нижнем Тагиле

В одном из районов Нижнего Тагила сгорел трамвай, двигавшийся по маршруту №10. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По словам свидетелей, трамвай вспыхнул между остановками «Площадь славы» и «Поликлиника». Пассажиры покинули салон, заметив огонь. В результате трамвай обгорел полностью. Информагентству не удалось получить комментария в МУП «Тагильский трамвай». В областном управлении МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 30 «квадратов». Пожарники потушили огонь в течение семи минут. Никто не пострадал.