Эксклюзив 26 февраля 2024, 18:47 Трамвай сбил школьницу на Открытом шоссе в Москве Источник «360»: трамвай сбил 12-летнюю девочку на Открытом шоссе в Москве РИА «Новости»

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Школьница пострадала под колесами трамвая на Открытом шоссе в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах.

Информация о ДТП, по его словам, поступила в 18:13. По предварительным данным, водитель трамвая совершил наезд на девочку.

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Сейчас медики оказывают помощь пострадавшей. Также на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Официально информацию о случившемся пока не подтверждали.

UPD: по предварительным данным, у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы. Ее госпитализировали.

Ранее легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель на Смоленском бульваре в Москве. В ДТП пострадали два человека.