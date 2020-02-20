Трамвай сбил пешехода в центре Санкт-Петербурга

Водитель трамвая № 7 сбил мужчину вне зоны пешеходного перехода. Потерпевшего доставили в местную больницу с тяжелыми травмами.

На момент происшествия в трамвае ехали пять пассажиров. Среди них пострадавших нет.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают детали инцидента.