20 февраля 2020, 12:03
Трамвай сбил пешехода в центре Санкт-Петербурга
Трамвай сбил молодого человека на Синопской набережной Санкт-Петербурга. Пешехода госпитализировали с серьезными травмами. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Водитель трамвая № 7 сбил мужчину вне зоны пешеходного перехода. Потерпевшего доставили в местную больницу с тяжелыми травмами.
На момент происшествия в трамвае ехали пять пассажиров. Среди них пострадавших нет.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают детали инцидента.