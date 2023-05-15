15 мая 2023, 18:34
Трамвай сбил пешехода в Краснодаре
Пешеход попал под колеса трамвая на пересечении улиц Стасова и Новой в городе Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград».
По предварительным данным, человек пересекал дорогу в неположенном для этого месте, где его сбил общественный транспорт. Пострадавшего с различными травмами передали медикам, он находится в сознании.
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Отмечается, что после ДТП временно запустили два дополнительных трамвайных маршрута через улицу Димитрова.
ДТП
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