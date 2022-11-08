Трамвай сбил пенсионерку в Екатеринбурге | 360°

08 ноября 2022, 13:56
Трамвай сбил пенсионерку в Екатеринбурге
Пенсионерка попала под трамвай в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России по региону.
«Происшествие случилось на перекрестке улиц Викулова и Крауля Верх-Исетского района. 84-летнюю пенсионерку протащило под вторым вагоном трамвая», — уточнили в ведомстве.
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Женщина попала в больницу. Она в тяжелом состоянии. Правоохранители выясняют подробности аварии.
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