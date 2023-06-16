Происшествия 16 июня 2023, 18:32 Трамвай с пассажирами загорелся в Челябинске

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Пожар произошел в Челябинске. Там под мостами в Ленинском районе загорелся трамвай. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила 15 июня. В момент происшествия в трамвае находились пассажиры. Однако они смогли покинуть транспортное средство самостоятельно. К тушению привлекли восемь человек личного состава на двух машинах спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.