Трамвай с отказавшими тормозами протаранил 9 машин в Иркутске. Видео

Вагоновожатый в Иркутске заметил, что с его трамваем что-то не так. Он высадил пассажиров и поехал в депо на ремонт, однако у трамвая отказали тормоза — вагон покатился с горки и протаранил девять машин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«Вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. В районе улицы Звездинская трамвай повредил два легковых автомобиля, а в дальнейшем на спуске допустил столкновение еще с семью транспортными средствами», — говорится в сообщении полиции.

Информации о пострадавших у МВД пока нет — ее сейчас уточняют. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

«Начал тормозить, а тормозов нет — понесло и все. Есть звонок и и все», — рассказал вагоновожатый и добавил, что ничего не мог поделать в тот момент.

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил провести проверку всего подвижного состава МУП «Горэлектротранс» после этой аварии, сообщила пресс-служба администрации города.