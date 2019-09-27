Трамвай протаранил грузовик в Москве. Видео

На юге Москвы трамвай врезался в грузовой автомобиль. После столкновения водитель общественного транспорта оказался зажат в кабине. «360» публикует кадры с места происшествия.

Столкновение произошло на пересечении Загородного шоссе и 4-го Загородного проезда. Удар был такой силы, что трамвай сошел с рельсов.

Источник фото: телеканал «360»

В ГИБДД по Москве уточнили, что в результате аварии пострадали два человека. Характер их травм не приводится.

Со слов очевидцев, водитель трамвая не смог самостоятельно выбраться из кабины после ДТП. Свидетели аварии заметили, что управлявший КамАЗом мужчина был пьян.

Фото и в видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).