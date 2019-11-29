  • Трамвай наехал на подростка в Екатеринбурге

    29 ноября 2019, 14:22

    Ольга Ситникова

    Авария случилась два дня назад в Екатеринбурге. Подросток в возрасте 15 лет попал под трамвай, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на отдел пропаганды городского ГИБДД.

    «Водитель трамвая допустил наезд на ребенка, который пересекал трамвайные пути, пытаясь успеть к зеленому сигналу светофора», — подчеркнула инспектор отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова.

    По информации ГИБДД, пострадавшего госпитализировали «с тупой травмой живота, ушибами и ссадинами». В настоящее время сотрудники выясняют детали инцидента.