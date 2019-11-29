Трамвай наехал на подростка в Екатеринбурге

«Водитель трамвая допустил наезд на ребенка, который пересекал трамвайные пути, пытаясь успеть к зеленому сигналу светофора», — подчеркнула инспектор отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова.

По информации ГИБДД, пострадавшего госпитализировали «с тупой травмой живота, ушибами и ссадинами». В настоящее время сотрудники выясняют детали инцидента.