Трамвай на ходу потерял колесо в Набережных Челнах

В Набережных Челнах трамвай прямо на ходу на глазах очевидцев потерял колесо.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой по слова очевидца происшествия, из-за этого возникла целая «пробка» из нескольких трамваев.

В гоардминистрации подтвердили факт происшествия, уточнив, что это произошло между остановками «Универсам» и «Студенческая». Сейчас устанавливаются причины происшествия и действия водителя трамвая.

По данным другого местного жителя, примерно в этом же месте не так давно сгорела еще одна машина общественного транспорта. Тогда также пострадавших не было. Но сотрудники прокуратуры проводили проверку.

Теперь жители города задаются вопросом: чем занимаются ремонтные службы, если техника уже теряет колеса?