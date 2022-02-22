22 февраля 2022, 23:44
Трамвай на ходу потерял колесо в Набережных Челнах
В Набережных Челнах трамвай прямо на ходу на глазах очевидцев потерял колесо.
Как сообщает inkazan.ru со ссылкой по слова очевидца происшествия, из-за этого возникла целая «пробка» из нескольких трамваев.
В гоардминистрации подтвердили факт происшествия, уточнив, что это произошло между остановками «Универсам» и «Студенческая». Сейчас устанавливаются причины происшествия и действия водителя трамвая.
По данным другого местного жителя, примерно в этом же месте не так давно сгорела еще одна машина общественного транспорта. Тогда также пострадавших не было. Но сотрудники прокуратуры проводили проверку.
Теперь жители города задаются вопросом: чем занимаются ремонтные службы, если техника уже теряет колеса?