Трамвай и троллейбус столкнулись в Казани. Пострадали 8 человек

По предварительным данным, 43-летняя водитель трамвая выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора из-за отказа тормозной системы. В результате произошло столкновение с троллейбусом, которым управлял 50-летний водитель.

Как сообщила «Свободная пресса», восемь пострадавших в ДТП обратились за медицинской помощью. Из них пять человек экстренно госпитализировали в городскую больницу, а остальные отправились в травмпункты.

Специалисты решают вопрос о госпитализации.