Трамвай и скорая попали в ДТП в центре Москвы. Погиб один человек

Карета скорой помощи врезалась в трамвай на Абельмановской улице в Москве. В результате аварии погибла пациентка скорой. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

«Сегодня около 22:10 на площади Абельмановская Застава произошло ДТП с участием легкового автомобиля, автомобиля скорой помощи и трамвая, следовавшего по маршруту № 43», — сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Согласно предварительной информации, скорую помощь на перекрестке не пропустила легковушка. Сначала автомобиль врезался в машину медиков, а затем скорая влетела в трамвай. Аварию засняла на видео камера наружного видеонаблюдения.

В результате ДТП пострадал один человек, ехавший в карете скорой помощи.

По данным Telegram-канала 112, пострадавшей оказалась пациентка скорой. Женщину спасти не удалось — она скончалась. Во время столкновения пациентка вылетела из машины. После аварии медицинская помощь понадобилась фельдшеру. Его доставили в больницу.

Сейчас движение машин на месте ДТП затруднено. Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства смертельной аварии.

Московская прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что взяла ситуацию под свой контроль. Ведомство опубликовало момент аварии.

На опубликованных кадрах видно, что в машину скорой помощи врезалась иномарка. От удара спецтранспорт откинуло на стоящий на рельсах трамвай.