  • Трамвай и маршрутка не поделили перекресток в Петербурге

    20 сентября 2019, 15:50

    Ольга Чеснокова

    Трамвай и маршрутка не смогли поделить перекресток на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Санкт- Петербурге. Об этом сообщили «Невские Новости».

    Авария произошла 20 сентября. Маршрутка и трамвай столкнулись на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева. Информации о пострадавших нет.

    Мнения очевидцев, опубликовавших в Сети фотографии с места событий, разделились. Одни указали, что виновником ДТП стал трамвай, поскольку он не пропустил маршрутное такси. Однако другие заявили, что дорогу должна была уступить маршрутка.

    Трамвай и маршрутка не поделили перекресток в Петербурге | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/spb_today