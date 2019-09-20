Трамвай и маршрутка не поделили перекресток в Петербурге

Авария произошла 20 сентября. Маршрутка и трамвай столкнулись на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева. Информации о пострадавших нет.

Мнения очевидцев, опубликовавших в Сети фотографии с места событий, разделились. Одни указали, что виновником ДТП стал трамвай, поскольку он не пропустил маршрутное такси. Однако другие заявили, что дорогу должна была уступить маршрутка.