Трамвай и грузовик столкнулись в Петербурге. Скончался человек

Смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Там на перекрестке произошло столкновение грузовика и трамвая. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В результате водитель крупногабаритного транспорта получил серьезные травмы, из-за которых в дальнейшем и скончался. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее ДТП произошло в Пензе. Там столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадал один пешеход.